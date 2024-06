Megtámadták Kurszkot az ukránok, Mirage 2000-eseket kap a légierő - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Amikor május elején orosz csapatok kezdtek el behatolni az Ukrajna északkeleti részén fekvő Harkiv megyébe, sokan úgy gondolták, hogy elérkezett a Kijev által is sokat emlegetett nyári offenzíva ideje, és hamarosan az ország második legnagyobb települése is ostrom alá kerülhet. Ehhez képest mostanra úgy tűnik, nemcsak az orosz offenzíva akadt meg, de az ukránok is átmentek kisebb ellentámadásokba. Nézzük, mi lehetett Moszkva célja a harkivi támadással és milyen irányba mozoghatnak a frontvonalak a következő hetekben.