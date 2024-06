Lecsapott az ukrán légierő: ettől rettegett Oroszország, most valósággá vált

A lap értesülései szerint az ukrán légierő egyik bevetése során egy orosz parancsnoki pontot bombázott, harci repülőgépről indított rakéták segítségével, a nyugat-oroszországi Belgorod térségében.

Az egyelőre nem bizonyos, hogy nyugati gyártmányú fegyvert használtak-e a támadás során, de ettől függetlenül

ez az első alkalom a háború során, hogy légi indítású fegyvert vetettek be Oroszország nemzetközileg elismert területe ellen.

A belgorodi régiót korábban is érték támadások, miután Joe Biden és több nyugati szövetséges is jóváhagyta, hogy nyugati fegyverekkel támadják az ukrán Harkiv régióval szomszédos orosz területet. Eddig azonban tüzérséget, illetve drónokat vetettek be az orosz pozíciókkal szemben.

