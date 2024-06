Olyan lépést jelentett be Ukrajna, amely két NATO-országot is belesodorhat a háborúba

Az ukrán vezető arról beszélt: az aktív, harci cselekményben résztvevő F-16-osokat Ukrajna területén tárolják majd, viszont az állomány jelentős része külföldön lesz majd. Ennek két oka van: egyrészt védik majd a használaton kívüli gépeket az orosz támadásoktól, másrészt rotálni fogják majd a vadászokat. Utóbbi azt jelenti: ha egy F-16-os például javítása szorul, ezt kiviszik külföldre és helyettesítik egy másik repülővel, melyet külföldről hoznak be.

Holubcov tábornok arra is kitért, hogy mindig annyi F-16-ost tárolnak majd Ukrajna területén, amennyi pilótája lesz az ukrán légierőnek, reméli, hogy később, ha több pilótájuk lesz, majd több amerikai vadászbombázót tudnak hosszabb távon is az ország területén tartani.

A Kyiv Post szerint a két érintett ország Románia és Lengyelország lesz, de ezt az ukrán tábornok nem erősítette meg. A lap szerint első körben valószínűleg csak 6 darab F-16-ost üzemeltet majd Ukrajna, alacsony kockázatú küldetésekhez használják majd őket.

Oroszország többször is megfenyegette a NATO-t, hogy akár a területük ellen is támadást indít, ha az ukrán hadsereg közvetlen támogatására használják katonai létesítményeket. Továbbra is alacsony a valószínűsége annak, hogy ezt a fenyegetést beváltják, különösen, ha az ukrán légierő nem indít csapást orosz célpontok ellen a NATO-országok területéről, csak logisztikai célokra használja őket.

Címlapkép forrása: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images