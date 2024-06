Videó: Libanon legtávolabbi csücskében szúrta ki Izrael Irán fegyverszállítmányát - Nem teketóriáztak túl sokat

A vélhetően Irán által útjára indított, fegyverekkel megpakolt konvoj tegnap éjszaka lépte át a szír-libanoni határt Libanon északkeleti csücskében. A járműveket a Hermel nevű kisváros határában érték el az izraeli légierő gépei.

A felvételek alapján a konvojból semmi nem maradt. Mivel Hermel környékén döntően síita felekezetűek élnek, ezért a terület már régóta a Hezbollah fontos bázisa, valószínűleg a mostani fegyveszállítmány is hozzájuk tartott.

Several of the Trucks in the Iranian-Backed Convoy which was Struck earlier by the Israeli Air Force near the Town of Hermel in Northeastern Lebanon; the Trucks were reported to have Crossed the Border from Syria earlier tonight and were carrying Weapons bound for Hezbollah. pic.twitter.com/ziEjROn7O0