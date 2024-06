Becsődölt az ukrán légvédelem, az oroszok kihasználták a rést: lecsaptak a legendás Szu-27-es vadászgépre

Az ukrán légierő bázisait az elmúlt napokban több alkalommal is támadták az oroszok, amelyek látszólag több gép kilövésével zárultak. Egy nappal korábban egy Szu-25-öst lőttek ki a dél-ukrajnai Krivij Rih mellett, egy nappal később, pedig a mirhorodi légibázisra csapott le az orosz hadsereg. A beszámoló szerint egy Szu-27-es semmisült meg a támadás során. A videót közzétevő ukrán milblogger szerint viszont nem egyértelmű, hogy a rakéta nem ment-e mellé, mivel a felvételen úgy tűnik, hogy nem sikerült eltalálni a vadászgépet. A felvétel különlegessége, hogy reptéren jól láthatóan több repülőgép (vagy annak másolata) sorakozik, így akár sokkal nagyobb károk is fenyegették Ukrajnát. Az nem látható, hogy az ukrán légvédelem működésbe lépett volna.

And this is likely the attack on a Ukrainian Su-27 at Myrhorod Air Base that the Russian MoD was referring to. Looks like a near miss, but the blast and shrapnel could have definitely affected the aircraft. 49.93081759895302, 33.627354891390226 https://t.co/GjkrQOQ3cn