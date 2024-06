Felfedte titkos bázisát Amerika ősellensége: egy komplett repülőtér van a föld alatt

A légitámaszpont pontos helyéről értelemszerűen nem közöltek információkat az iráni médiában, viszont jól látható a képsorokon a létesítmény működése. A felvételen amerikai gyártmányú F-4 Phantom vadászgépek láthatók, melyből Irán legalább öt századnyit tart rendszerben a mai napig.

A támaszpont "Sas 44" névre hallgat és állítólag ellenáll az amerikai bunkerromboló bombáknak is.

