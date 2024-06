Komoly kétségbeesésre utal az oroszok húzása: szinte teljesen körbebástyázták magukat a stratégiai átkelőnél

Az oroszok rohamosan telepítenek akadályokat a Krími híd köré, amely azt jelezheti, hogy egyre jobban tartanak az ukrajnai támadásoktól. A megoldás az egyre fejlettebb ukrán fegyverek miatt van.

A Krími híd az orosz utánpótlások biztosításának egyik legfontosabb útvonala a Krím-félsziget irányába, ezért kiemelkedő stratégiai jelentőséggel bír. A szerepével tisztában vannak az ukránok is ezért a 2022-es orosz inváziót követően rendszeresen támadták az átkelőt. A támadások két alkalommal is sikerrel jártak, súlyosan megrongálták az útvonalat, amelyen hosszú ideig csak korlátozott forgalom közlekedhetett.

Az objektum védelmére számos légvédelmi eszközt telepítettek a térségbe, egyes beszámolók szerint rendszeresen semmisítik meg az oroszok az ukránok által kilőtt rakétákat.

Az elmúlt időszakban azonban a legnagyobb problémát már nem is a légitámadások jelentik a Kercsi-szoroson átívelő közúti- és vasúti híd számára, hanem az egyre fejlettebb tengeri drónok. Kijev az elmúlt időszakban több orosz hadihajót is megsemmisített pilóta nélküli tengeri drónok (USV) segítségével. Különösen aggasztó fejleményt jelentett Moszkva számára, hogy ezekkel az eszközökkel átjutottak a zárt Azovi-tengerbe az ukránok, ahol több hajó ellen támadást követtek el. Ez egyben azt is jelentette, hogy

a Krími híd a víz felől is veszélybe került.

Russia continues adding barriers around the Crimean bridge to defend against Ukraines naval drones in the Kerch Strait. pic.twitter.com/2n6xhARhVf — Brady (Africk) June 11, 2024

Oroszország a műholdfelvételek tanúsága szerint egy viszonylag egyszerű megoldást választott az ukrán tengeri támadó eszközök ellen: egyszerűen egy barikádot húznak fel a híd köré. A híd előtt felállított akadályok célja, hogy felfogják a tenger felől érkező támadásokat, amelyek így nem képesek elérni a célpontot.

A felvételeken jól látszódik, hogy különösen az elmúlt egy hónapban növekedett meg az itt elhelyezett eszközök száma.

A cél egyelőre nem az, hogy az Azovi-tengerre vezető bejáratot elzárják, így a fő hajózási útvonal továbbra is nyitva marad, de ez csak a híd egy kisebb részét jelenti, és továbbra is veszélynek tesz ki a hidat. Nem tudni pontosan, hogy egy ilyen barikád pontosan mennyire tud védelmet nyújtani az ukrán USV-k ellen.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images