Pusztító jövőt jelző kutatás érkezett: megalázhatják a konzervatívokat

A Sky News hozta nyilvánosságra azt a felmérést, amely túlzás nélkül katasztrofális eredményt jelez elő Rishi Sunak miniszterelnök számára:

A YouGov május végi és június eleji adatokra támaszkodó mandátumbecslése alapján a

Munkáspárt kétharmados többséget szerezhet 422 mandátummal,

ami nemcsak nagyobb lenne, mint Tony Blair 1997-es eredménye (179 mandátumos többség), de ez lenne a második legnagyobb előny a 100 évvel ezelőtti, 1924-es választást követően. Ezzel szemben a konzervatívok csupán 140 helyre számíthatnak, ami a párt legrosszabb teljesítménye lenne a 1906 óta. A libdemek 48, a Skót Nemzeti Párt (SNP) 17, a zöldek és a wales-i nacionalista Plaid Cymru pedig kettő-kettő képviselőt szerezhet.

BREAKING :In a shock new poll released this afternoon, the Lib Dems are just *3%* behind the Conservatives which would give them enough seats to leapfrog the Tories in Parliament. LAB 38% (-3) CON 18% (-1), ️ REFORM 17% (+1) LDEM 15% (+4)( / ) @SkyNews