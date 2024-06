Törvénnyel szállna bele az "elfajzott" Legfelsőbb Bíróságba a feltörekvő demokrata

Alexandria Ocasio-Cortez és Jamie Raskin demokrata képviselők kedden azt közölték, hogy törvényjavaslatot fognak benyújtani az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságával kapcsolatos fokozott etikai aggályokra válaszul - írja a The Hill. A tervezet szerint a kongresszusi képviselőkre vonatkozó ajándékelfogadási limithez hasonló szabályozást vezetnének be a taláros testület esetében is.