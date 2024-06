Ezzel az egyszerű, de annál meglepőbb húzással cselezheti ki Joe Biden Donald Trumpot

Noha egy felmérés szerint az amerikai felnőttek többsége (56%) úgy véli, hogy Donald Trump ellen tisztességes módon zajlott a New York-i büntetőeljárás, jelentős hányaduk, 44 százalékuk szerint nem volt az. Ezzel szinte teljesen azonos arányban, az állampolgárok 57 százaléka azt gondolja, hogy az esküdtszék helyes, míg 43 százaléka szerint helytelen ítéletet hozott.

Még figyelemre méltóbb az, hogy

a lakosság közel fele (47%) egyetért a várható republikánus elnökjelölt azon állításával, hogy politikai indíttatásúak voltak az ellene felhozott vádak.

Ennek fényében nem túlzó megállapítani, hogy az Egyesült Államok kettészakadt a tekintetben, hogy miként értékeli a nemrég született ítéletet, még bőven azelőtt, hogy a bíróság július 11-én kihirdette volna a büntetés formáját.

A két oldal közötti szakadék gyakorlatilag tökéletes átfedésben van a pártpolitikai törésvonalakkal. A demokraták szinte kivétel nélkül (96%) úgy vélik, hogy Trump tisztességes tárgyalást kapott, és az esküdtszék helyes döntést hozott. Ezzel szemben csaknem tízből kilenc republikánus igazságtalannak tartja a tárgyalás lebonyolítását (86%), 82 százalék pedig helyteleníti az azt lezáró ítéletet is. Elmondható tehát, hogy az elkötelezett szavazók már beárazták Trump bűnösségét vagy ártatlanságát.

Ami a választásra jogosultak harmadik harmadát kitevő függetleneket illeti, két felmérés azt mutatta, hogy ők is hasonlóan megosztottak, és

körülbelül a negyedük mondta azt, hogy a bűnös ítélet miatt kevésbé valószínű, hogy Trumpra szavazna.

Az ilyen típusú kérdésmegfogalmazás azonban nem ad igazán pontos képet arról, hogy a végén valóban mellőznék-e Trumpot, vagy csak átmeneti elbizonytalanodásról (esetleg rejtőzködésről) van szó, főleg, hogy a választás előtt öt hónappal járunk még.

Az ítélet erőviszonyokra gyakorolt hosszútávú hatásait nem látjuk még,

drámai változás nem következett be, noha az elmúlt napokban ismét záródott a köztük lévő olló a RealClearPolling összesítésében (ami június 7-én például mindössze 0,3 pont volt). Ennek ellenére a Trump által dominált csatatérállamokban nem történt érdemi elmozdulás Biden javára, épp ellenkezőleg: nemrég az eddig a biztos demokrata államok közé sorolt Virginiában is azt mérték, hogy veszélyben lehet Biden győzelme.

Egy héten publikált kutatás emellett arról számolt be, hogy a társadalom elsöprő többsége úgy véli, Trump bűnössége csak alacsony vagy semekkora mértékben sem befolyásolja az elnökválasztáson leadott voksát. 28 százalék nevezte az ítéletet jelentős faktornak, 17 százalék kissé befolyásoló tényezőnek,

MÍG A BIZTOS SZAVAZÓK TÖBBSÉGE, 55 SZÁZALÉKA SZERINT EZ EGYÁLTALÁN NINCS HATÁSSAL AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON LEADOTT VOKSÁRA.

További arra mutató jel, miszerint a Trump-ítélet nem ingatta meg az exelnök híveit, hogy a kampánya a kihirdetése utáni 24 órában 53 millió dollár adományt gyűjtött be. Az ezt magába foglaló májusi bevétel így összesen 140 millió dollárra rúgott a Trump-kampánynál és a republikánusok országos bizottságánál. Összehasonlításképp, az exelnök áprilisban feleennyit szedett be (76 millió dollárt), de így is simán túlszárnyalta Bident, aki áprilisban csupán 51 milliót lapátolt össze.

Adódik tehát a kérdés, hogy mivel tudná Biden ismét magához venni a kezdeményezést, és 2023 szeptembere után először ismét átvenni a vezetést?

Az 1970-es évek Egyesült Államokában a vietnámi háború lezárása volt a legégetőbb probléma, mégis egy másik ügy, a Watergate-botrány uralta a címlapokat hónapokon keresztül. Történt ugyanis, hogy 1972 júniusában betörtek a Watergate irodaházba, a Demokrata Párt akkori székhelyének épületébe, hogy lehallgató készülékeket helyezzenek el.

Az azonban csak a betörők letartóztatása után jó pár hónappal vált világossá, hogy a ’72 novemberében újraválasztott Richard Nixon elnök kampányához kötődő elkövetőkről volt szó, a republikánus politikusnak pedig tudomása is volt az ellenfelei bepoloskázásáról. Miután szenátusi bizottság fogott az ügy kivizsgálásába, hangfelvételek kerültek elő Nixon Ovális Irodájából, és a Kongresszus alkotmányos vádeljárás keretében egy lépésre állt az elnök megbuktatásától,

Nixon – az amerikai történelem során egyedüliként – lemondott a tisztségéről.

Miért érdekes mindez? Mindössze azért, mert a Nixon alelnökéből elnökké avanzsáló Gerald Ford elődje lemondása után egy hónappal

előzetes kegyelmet adott Nixonnak, így minden hivatali ideje alatt elkövetett büntetőjogi felelősség alól felmentette.

A vitás döntés hátterében a rossz nyelvek egy Nixonnal kötött alkut sejtettek, és a kegyelem Ford három évvel későbbi újraválasztását is megtorpedózhatta, hiszen rögvest 71-ről 50 százalékra esett a támogatottsága annak bejelentése után.

Nixon volt alelnöke televíziós beszédében azzal indokolta a döntését, hogy egy büntetőjogi eljárás miatt

a csúf indulatok ismét fellángolnának. És népünk közvéleménye ismét kettészakadna. És szabad kormányzati intézményeink hitelessége ismét megkérdőjeleződne.

Gerald Ford emellett úgy nyilatkozott később, hogy a hosszas procedúra "elterelte volna az elnök, a Kongresszus és az amerikai nép figyelmét a megoldandó problémákról."

Szeptember 8-án lesz pontosan 50 éve, hogy Ford kihirdette a döntését, de néhányan azt gondolják, más okból is időszerű lehet egy újabb, elődöt felmentő elnöki kegyelem.

2024-ben nemcsak fenyeget egy volt elnököt a vádemelés veszélye, hanem utol is érte. Donald Trump republikánus zászlóvivő ellen négy – két állami, két szövetségi – ügyben, 88 vádpontban van eljárás folyamatban, ezek közül a New York államban zajló során mondták ki első fokon bűnösnek Trumpot május végén. Ahogy hosszasan taglaltuk, az ítélet erősen megosztotta az amerikai közvéleményt, bár eddig jelentősen nem befolyásolta az exelnök népszerűségét, sőt, még a malmára is hajthatja a vizet.

Ezt a kérdést firtatta nemrég több véleménycikk és politikus is. Mitt Romney republikánus szenátor például azt mondta,

Joe Biden demokrata elnöknek meg kellett volna kegyelmeznie Trumpnak.

A 2012-es elnökválasztási kampányban Barack Obamát sikertelenül kihívó republikánus Romney azt állítja: Biden óriási taktikai hibát vétett azzal, hogy nem adott kegyelmet, hiszen így saját maga mögött egyesíthette volna az országot, és

mert ez engem, Biden elnököt, a nagyobb emberré tesz, azt pedig, akinek megkegyelmeztem, az alárendeltemmé.

Mivel még nincs késő ehhez, nemcsak republikánus, demokrata politikus is érvelt már amellett, hogy Trumpnak kegyelmet kellene kapnia. Dean Phillips minnesotai képviselő, aki idén elnökjelölt-aspiránsként sikertelenül indult Bidennel szemben, azt írta közösségi oldalán az ítéletet követően, hogy

Donald Trump sorozatos hazudozó, csaló és házasságtörő, hatszoros vállalati csődbejelentő, lázadásra buzdító, elítélt bűnöző, aki abból él, hogy áldozatnak állítja be magát. Kathy Hochul kormányzónak kegyelmet kellene adnia neki az ország érdekében.

A posztjában foglaltakat kritizálókra ezután Phillips úgy reagált, hogy szerinte nem a kegyelem hülyeség, hanem "mártírt csinálni belőle egy pornósztárnak való fizetés miatt" az, habár kiemelte, hogy szerinte a két választási csalással kapcsolatos ügy más tészta.

You think pardoning is stupid?Making him a martyr over a payment to a porn star is stupid. (Election charges are entirely different.)Its energizing his base, generating record sums of campaign cash, and will likely result in an electoral boost. {:url}