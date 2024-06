Íme a recept: így nyomul Kína a „globális dél” országaiban

A beszámoló szerint a kínai kormány 2021-ben és 2022-ben összesen 795 online szemináriumot finanszírozott, amelyek központi üzenete az volt, hogy a tekintélyelvű irányítás elengedhetetlen a gazdasági fejlődéshez. Az események több mint 21 ezer résztvevőt vonzottak, főként a „globális dél” feltörekvő országaiból. Az oktatási programokat a Nemzetközi Üzleti Tisztviselők Akadémiája (AIBO) szervezte, amelyet a kínai kereskedelmi minisztérium működtet. Az AIBO honlapja szerint az intézmény üzleti képzést, konferenciaszolgáltatást, humánerőforrás-képzést és pártképzést nyújt a Kínai Kommunista Párt minisztériumi tagjai számára.

Niva Yau – aki a jelentés szerzője – hozzátette, hogy bár sok ország végez nemzetközi kapcsolatépítést képzési programok és tapasztalatcsere révén, a pekingi modell mélyen gyökerezik politikai ideológiájában.

Minden képzés tartalmaz egyszerűsített és összefoglaló nyelvezetet a párt ideológiájáról és szervezetéről. Így még a legszűkebb témakörökben is népszerűsítik az autoriter kormányzati döntéseket

– mondta el a tanulmány szerzője.

A jelentés szerint még azokban az esetekben is erős propagandaelemek jelennek meg, amikor kevésbé ideológiai témákról van szó. A tanulmány ki is emel konkrét esetet: egy biogáz-technológiáról szóló tanfolyam tartalmazott egy foglalkozást Kína politikájáról és külpolitikájáról is.

A pekingi stratégia javarészt az úgynevezett „globális dél” országait célozzák.

Ez azoknak a rossz gazdasági állapotban lévő, feltörekvő államokat összefoglaló fogalom, amelynek a vezetői szerepében Kína szeretne megjelenni. A kínai befolyás kiterjesztésére is irányuló elképzelés termékeny táptalajra is talál:

Kétségtelen, hogy a globális dél kormányai szívesen kísérleteznek a kínai kormányzási modellel

– mondta Yau.

Címlapkép forrása: © 2024 Bloomberg Finance LP via Getty Images