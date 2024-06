Zelenszkij az ukrajnai háború végéről beszélt, a legrosszabb forgatókönyv látszik megvalósulni Ukrajnában – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az orosz csapatok május elején indítottak nagyszabású támadást Harkiv megye területe ellen, ám az előrenyomulás hamar elakadt Vovcsanszk településnél. A felek már hetek óta nem nagyon haladnak, közben az egykoron 18 ezres kisváros szinte teljesen megsemmisül.

High-precision strikes on a building with Russian soldiers in the center of Vovchansk. pic.twitter.com/Ktv5bsJ2zk