Friss térképek jöttek: ellentámadásba lendült Ukrajna, de van egy szektor, ahol nagyon rosszul állnak

A harkivi fronton ellentámad az ukrán hadsereg, be tudtak törni egy oroszok által ellenőrzött településre. A Donbaszban viszont nagyon rosszul áll Kijev szénája: sorra buknak el a kisebb falvak keleten és délen. Friss térképek jöttek az ukrajnai háború jelenlegi állásáról.

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. A blog pártatlannak mondható: kommentárt általában nem is nagyon fűznek hozzá posztjaikhoz. A frissítést hetente publikálják.

A harkivi szektorban úgy néz ki, Ukrajnának kedveznek a dolgok. Nemcsak azt látjuk, hogy kifulladt az orosz támadás, de úgy néz ki, az ukrán hadsereg ellentámad is. Ukrán katonák törtek be Hliboke térségébe: egy olyan faluba, melyet elfoglalt pár hete az orosz hadsereg.

Ukraine territorial control updates:While the front north of Kharkiv has remained relatively static over the past week, has attacked north of Lyptsi and has been able to re-enter Hlyboke. pic.twitter.com/zl3jAKocMl — War (Mapper) June 13, 2024

Avgyijivka térségében továbbra is rosszul áll Kijev szénája. A feléledő nyugati fegyverszállítmányok ellenére sem tudják megfogni az orosz támadást, Novopokrovszke elesett, Novoolekszendrivka és Voshod pedig heves ostrom alatt áll.

Northwest of Avdiivka, has advanced and taken control of Novopokrovske. The settlements of Novooleksandrivka and Voskhod are now contested. pic.twitter.com/RnkJfrJYIT — War (Mapper) June 13, 2024

Csasziv Jar sem áll kifejezetten jól ukrán szempontból, bár az orosz előretörés dinamikája itt lassabb. Az orosz katonák több hétnyi ostrom után elfoglalhatják hamarosan a keleti agglomerációt.

West of Bakhmut, has advanced inside the eastern district of Chasiv Yar. pic.twitter.com/SyzyBj0eGA — War (Mapper) June 13, 2024

A frontvonal többi részén említésre méltó fejlemény még, hogy

elfoglalták az oroszok Sztaromajorszkét Nyugat-Donyeckben,

betörtek orosz katonák Krasznohorivka nyugati részébe,

elfoglalták Ivanivszkét, Jahidnyétől keletre,

illetve támadás indult Tetykinóból a határ túloldalára.

Orosz források már arról beszélnek, hogy a harkivi offenzíva célja az ukrán hadsereg figyelmének elvonása a Donbaszból. Ha ez valóban így van, akár ezzel is magyarázható az orosz hadsereg dinamikája a szektorban, de egyébként az orosz hadsereg már jóval a harkivi offenzíva előtt lendületbe jött a térségben, Avgyijivka megszerzése után.

Címlapkép forrása: Getty Images