Újabb vereséget szenvedett Ukrajna: három hónap után orosz kézre került Heorhijivka

A Bild újságírója rendszeresen készít térképeket harctéri felvételek alapján. A mostani, X-en közzétett frissítésében arról számolt be, hogy az orosz erők sikeresen meghódították Heorhijivka települést.

Russian invasion forces captured in Donetsk oblast. The battle for the formerly 1100 inhabitants village started on March 11 and lasted for three months. Hence, the Russian advance in this area was 1 km per month. During the final push, Russia lost 7 MBT/IFV. #NewsMap