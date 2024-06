Közeli fotók láttak napvilágot a Kuba partjainál parádézó orosz tengeralattjáróról - Egy ócskavas hozta a frászt Amerikára?

Az oroszok a "diplomáciai kapcsolatok" elmélyítése céljából küldték a négy hajóból álló köteléket a kommunista szigetország partjaihoz. Washington nyilvánvalóvá tette, hogy bár a kötelék ékének szánt Kazany képes atomtöltetek hordozására (ahogy egyébként a kötelékbe tartozó Gorskov tengernagy nevű fregatt is), valószínűleg nincs ilyen fegyverekkel felszerelve. A biztonság kedvéért azért a SOUTHCOM a környékre vezényelte az USS Helena vadásztengeralattjárót, illetve egy P-8A tengeralattjáró-vadász repülőgépet is megröptettek a környéken.

A most megjelent fotók alapján egy esetleges konfrontáció esetén nem lett volna túl nehéz dolga az amerikai gépnek, tekintettel arra, hogy a Kazanyt borító anekhotikus gumiborítás, aminek lényege a hangok elnyelése, így a tenger alatti célpontokat figyelő lokátorok kicselezése, több helyen leszakadt a hajóról.

This is the mighty Kazan nucular submarine, Russia's latest and greatest weapon, visiting Cuba.Its technology is so ahead that it can detach the soundproofing panels that insulate the hull while navigating, deafening the sonar operators of Western submarines. Brilliant. pic.twitter.com/df7kdFVuV1