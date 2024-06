Már épül a keleti nagyhatalom legújabb csúcsmodern repülőgép-hordozója: ezzel lenne Peking a tengerek ura

A kínai haditengerészet újabb jelentős fejlesztés előtt áll, amelyet a rajongók által megosztott fényképek és a Google Earth műholdképei is megerősítenek. Az új típusú kétéltű támadóhajó, amelyet általában Type 076 néven emlegetnek, a sanghaji Hudong-Zhonghua hajógyárban épül. Ez az üzem felelős a kínai haditengerészet összes kétéltű támadó repülőgép-hordozójának és dokkolóhajójának gyártásáért. A Type 076 az előző modell, a Type 075 továbbfejlesztett változata. A Hudong eddig négy darab Type 075-ös hajót bocsátott vízre, amelyek közül három már szolgálatban áll: Hajnan, Kuanghszi és Anhuj. A negyedik hajó jelenleg felszerelés alatt van a Changxing-szigeten található HZ-ben, közel ahhoz a helyhez, ahol az új Type 076 építése folyik.

Az új konstrukció hosszabb és szélesebb lesz elődjénél, valamint más meghajtási rendszert alkalmaz majd.

Az egyik legérdekesebb újdonság az elektromágneses katapult beépítése, amely lehetővé teszi merevszárnyú repülőgépek indítását.

Latest images of Type 076 LHD pic.twitter.com/kyQ2iuFBbC — 彩云香江 (@louischeung_hk) May 10, 2024

A Sanghaj Pudong nemzetközi repülőtér közelsége miatt készült fotók egyértelműen mutatják az egyetlen hosszú katapult-árok jelenlétét a Type 076 fedélzetén. Ez körülbelül 100 méter hosszú, ami hasonló méretű a Kína első szuperhordozóján, a Fujianon telepített elektromágneses kialakítással. Az elmúlt hónapokban készült képeken több helikopter-makett is látható volt a szárazdokk mögött, ahol az építkezés folyik. Ezek között szerepelnek olyan típusok is, mint a Z-9, Z-18, Z-20 és az orosz eredetű Ka-28/31. Emellett egy kisebb VTOL drón makettje is megfigyelhető volt.

A Type 076 várhatóan jelentős előrelépést hoz majd a kétéltű repülőgép-hordozók terén.

A hajó hossza eléri majd a 250-260 métert, szélessége pedig meghaladja az 50 métert.

Un déssin d'amateur du nouveau porte-drones Type 076 pic.twitter.com/EL05rbuVbY — East (Pendulum) June 18, 2024

Teljes vízkiszorítása meghaladja majd a 40 ezer tonnát. A meghajtás gázturbinás lesz, ami eltérés az előző dízelüzemű modellektől. Az építés gyors üteme miatt meglehet, hogy Peking már 2025 elején vízre bocsáthatja a kínai haditengerészet legújabb ékkövét, de ez a dátum egyelőre erőteljesen spekulatív.

