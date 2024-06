Meghúzta a vészharangot az orosz szenátor: támadásra készül Kijev, erre utalnak a „vámpírbombázó drónok”

Éjjelente Baba Jaga nehézdrónok segítségével aknásítja el az utakat a frontvonalak orosz oldalán az ukrán hadsereg, ez annak a jele, hogy támadásra készül – írta Dmitrij Rogozin, Zaporizzsjai megye Oroszország által elfoglalt részének szenátora kedden a Telegram-csatornáján.

A távaknásítással kapcsolatban Rogozin egyértelműen kijelentette, hogy az ilyen lépések az offenzívákat szokták megelőzni.

Az ukrán Baba Jagákat az ellenség már csak éjszakánként használja az összes frontvonalunk útjainak távoli aláaknázására

– mondta az orosz politikus. A szenátor már korábban is kifejezte az aggodalmát a drónok tevékenysége miatt, rendkívül veszélyes fegyverekként írta le azokat. A „vámpírbombázó drónként” is ismert Baba Yaga hatrotoros drón infravörös kamerával van felszerelve, akár 15 kilós robbanófejet is hordozhat, és akár 65 kilométer/órás sebességgel is haladhat.

Rogozin nem szolgáltatott más bizonyítékot az állítására. Kijev 2024 tavaszától újra nagy mennyiségben hozzájuk a modern nyugati fegyverekhez, amelyek segítségével nagyszabású offenzívát is indíthatnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban úgy fogalmazott, hogy vannak erre vonatkozó tervek.

Címlapkép forrása: Serhii Korovayny/Global Images Ukraine via Getty Images