Nemcsak itthon tombol a hőség: van, ahol ezreket evakuáltak erdőtüzek miatt

MTI 2024. június 19. 09:26

Rendkívüli állapotot hirdetett ki kedden Új-Mexikó kormányzója az állam hegyvidéki területén pusztító két erdőtűz miatt, amelynek már halálos áldozata is van, és ezreket kellett evakuálni - számolt be róla szerdán a BBC News. A Lincoln megyei Ruidoso környékén, egy turisták körében is kedvelt törzsi területen terjedő tűz miatt mintegy 7800 embernek kellett elmenekülnie otthonából.