Felvételek: tornádó sújtott le Moszkva mellett, ítéletidő pusztított az orosz fővárosban

Ítéletidő volt csütörtökön Moszkvában és környékén: viharos széllökésektől kísért felhőszakadás, sőt tornádók legkevesebb két ember halálát okozták, 18-an pedig olyan súlyosan megsérültek, hogy kórházi ápolásra szorulnak.

Az egyik áldozat halálát egy kidőlt fa, a másikét egy állványzat leomlása okozta. Három sérült állapota súlyos. Egy villamos két utasának sérülését egy leszakadt fémlemez okozta, amely betörte a jármű ablakát. Az érintett villamosvonalon elővigyázatosságból leállították a közlekedést. A fővárosban a polgármesteri hivatalhoz tartozó parkokat szintén ideiglenesen bezárták.

Pjotr Birjukov polgármester-helyettes közölte, hogy több mint hétszáz fa dőlt ki, és több mint háromszáz gépkocsi megrongálódott, egyes területeket elárasztott az esővíz. Moszkvában egy óra alatt 22 milliméternyi eső eset, ami az átlagos havi mennyiség harmada.

A Fobosz meteorológiai intézet szerint a fővároson a 12 fokozatú Beaufort-skálán mérve tízes erősségű vihar vonult át, amelynek széllökései a 90 kilométeres sebességet is elérték óránként. Az ilyen erősségű szelek gyökerestől tépik ki a fákat, a tengeren pedig 7-10 méter magasra korbácsolják fel a hullámokat.

Tornádót Isztra és Lobnya településen észleltek.

A moszkvai régióban az első adatok szerint mintegy kétszáz fa dőlt ki, és kéttucatnyi autó rongálódott meg. A vihar fennakadást okozott a vasúti közlekedésben is.

Ukrainian weather forecasters have claimed responsibility for the Tornado that just hit Moscow. They are seeking $50 trillion dollars to produce more. pic.twitter.com/nTzX9AI5hh — Chay (Bowes) June 20, 2024

June 20A terrible with has hit .Roofs of houses are flying in the air. Trees are broken. There are injured. A man died in the north of Moscow after a tree fell due to strong winds, TASS #Russia — Irene (@irene_makarenko) June 20, 2024

Rips Through Capital Issues Warning. #Hurricane — Michael (Ashura) June 20, 2024

A tree fell directly onto the balcony of a residential building and shattered the windows during a tornado in the Medvedkovo area of ​​Moscow. pic.twitter.com/QSFqTHjMeT — RussiaNews () June 20, 2024

Moscow was hit by a hurricane and tornado today. The damage is nothing less but shocking, 1 person died as he was hit by a tree. We were being warned since yesterday evening of the coming extremely bad weather. pic.twitter.com/2iwoTcUvWL — ️JacobCharite️ (Иагов) June 20, 2024

Az előrejelzés szerint csütörtök este 22 óráig további heves felhőszakadás, zivatarok, helyenként jégeső és viharos széllökések várhatók.

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images