Kilőhettek egy rettegett HIMARS-t az oroszok

Az M142 HIMARS az orosz-ukrán háború során legendás hírnévre tett szert: az orosz utánpótlási vonalakat rendre szétlövő rakéta-sorozatvetők mindig megúszták az orosz válaszcsapásokat. A jég idén március elején tört meg, amikor Moszkvának sikerült egy Iszkander-M ballisztikus rakétával megsemmisítenie az egyik ilyen fegyvert.

Most nagyon úgy néz ki, hogy sikerült minimum megrongálni egy másik csúcsfegyvert is: az orosz drónok által készített felvételen az látható, amint egy M142-es rakétát indít, majd egy terepjáróval együtt egy erdős területen keresett menedéket (ezt a taktikát hívják az angolban 'Shoot and scoot'-nak, azaz 'lőj és rohanj'-nak).

Ezen az erdős területen vágódik be nem sokkal később egy újabb Iszkander-M. Az nem látszódik a felvételen, hogy mekkora károkat szenvedett a HIMARS, ugyanakkor a találat meglehetősen pontosnak tűnik, így nem lennénk meglepve, ha teljesen megsemmisült volna.

A Russian UAV monitors Ukraine-operated M142 HIMARS launcher firing GMLRS rockets from a field.After launching a salvo, HIMARS and its support vehicle move to a concealed position in a forest. The Russians call in a strike on that location (it appears to be an Iskander pic.twitter.com/FIRYe3iQ7A