Videó: kegyetlen fegyverrel gyakorlatoznak a kínai katonák - Nem is gondolnánk, hogy ilyeneket még valahol használnak

Bár elsőre meglepően hangzik, a kézi lángszórók katonai célpontok ellen történő bevetését semmilyen nemzetközi egyezmény nem tiltja: az ENSZ vonatkozó dokumentuma csak a civilek elleni használattal, illetve az erdős területen történő bevetéssel foglalkozik (utóbbival is csak abban az esetben, ha nincsenek katonák az erdőben).

Ettől függetlenül a legtöbb prominens haderő már nem alkalmazza a fegyvereket. Kína a kivételek közé tartozik.

A kétségkívül látványos videón az látható, amint a kínai katonák az 1970-es évek közepén kifejlesztett (pontosabban az orosz LPO-50-esről lemásolt) Type 74-es lángszórókkal gyakorlatoznak.

Chinese PLA soldiers training with Type 74 flamethrower.The flamethrower uses thickened gasoline as fuel, which can be shot as a rod of flame or in billows to cover a larger area.It can fire twice before needing to be reloaded, with each shot lasting around 2 to 3 seconds. pic.twitter.com/gIhEFEXMtA