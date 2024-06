Újabb terrortámadás történt Oroszországban: lövöldözést jelentettek az ország leginstabilabb régiójában

Vasárnap délután és kora este Dagesztán fővárosában, a Kaszpi-tenger partján fekvő Mahacskalában, valamint onnan 120 kilométerre délre fekvő Derbent városában is.

A támadók keresztény templomokat, zsinagógákat és egy rendőrségi ellenőrzőpontot is megtámadtak.

Roughly 100 Members of the Russian National Guard and Police are Engaged with a Group of 5-10 Terrorists near the Cathedral in the City of Makhachkala, where Heavy Fighting is taking place. pic.twitter.com/7iplhLoxlK

Az áldozatok pontos számáról nincsenek információk, amit biztosan lehet tudni az az, hogy Mahacskalában egy ortodox pap és az egyik megtámadott zsinagóga biztonsági személyzete, illetve nagyjából 15 rendőr is életét vesztette. Az orosz hatóságok szerint legalább hat támadóval végeztek.

A főleg iszlám-hívők által lakott Dagesztán Oroszország egyik leginstabilabb régiója: az orosz védelmi minisztérium aránytalanul nagy számban mozgósít innen embereket az ukrajnai háborúhoz, ami már többször vezetett tömegtüntetésekhez.

Chairman of the Public Monitoring Commission of Dagestan Shamil Khadulayev: a priest was killed during the assault in Derbent. His throat was cut.Security in church was shot. The rest of the priests have closed the church and are waiting for help. Dagestan Telegram channels https://t.co/df92tdO4Ip