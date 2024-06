Amerika kiadta a figyelmeztetést: lehet, hogy már nem tudják megállítani a következő nagy háborút

Az üzenet célja az volt, hogy Amerika elérje, hogy a síita fegyveres szervezet ne lője tovább Izrael területét, hiszen, ha folytatják a támadásokat, folyamatosan növekszik az esélye annak, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi invázióval torolja meg a csapásokat.

Amerika azt is kimondta: ha háború lesz, Izrael mellett fognak állni és a Hezbollah támadásait meg fogják torolni.

Alapvetően lőszerekkel, hírszerzéssel támogatnák szövetségesüket, de a lapnak anonim nyilatkozó tisztviselők azt is elmondták, hogy az amerikai haderő akár be is szállhat a háborúba, ha súlyos támadás éri a zsidó államot, például lakott településeket kezd el rakétázni a libanoni terrorszervezet. Remélik ugyanakkor, hogy a helyzet békés rendezése még mindig nem teljesen kizárható.

Izrael és a Hezbollah tavaly október óta alacsony intenzitású konfliktust folytat egymással, az elmúlt hetek során azonban intenzívebbé vált a tűzharc Izrael északi határán.

Címlapkép forrása: Israeli Army / Handout/Anadolu Agency via Getty Images