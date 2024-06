Felvételen az ukrán hírszerzés akciójának eredménye: hatalmas füstfelhő emelkedett az orosz katonai létesítményből

A lőszerraktár az oroszok által megszállt Luhanszk megyétől 70 kilométerre keletre található, a már nemzetközileg elismerten is Oroszországhoz tartozó voronyezsi területen. A jelentés szerint az ukrán hírszerzés emberei felgyújtották a raktárat, amely azt követően hatalmas lángokkal égett. A tűz sokáig látható volt, és ezt követően körülbelül 3500 négyzetméterre terjedt ki.

Tonight drones targeted a Russian ammunition storage in Olkhovatka, Voronezh region of Russia. 100km from the frontline.Two drones attacked the territory of the ammunition storage at approximately 2:30 a.m. and the detonation is reportedly still ongoing. pic.twitter.com/QVZmYlNLgP