Tömegbe lőttek a rendőrök, lángba borult a parlament Nairobiban

A parlament épületében a képviselők éppen adóemelésekről szavaztak, amikor a tüntető tömeg rátámadt az épületre, amelynek egyik szárnya lángba borult.

A rendőrség azután vetett be éles lőszert, hogy könnygázzal és vízágyúval nem tudták szétoszlatni a tömeget. Legalább öt ember életét vesztette, de a halálos áldozatok száma tíz is lehet.

Tiltakozások és összecsapások Kenya több városában is kitörtek kedden.

Kenya elnöke, William Ruto két éve került hatalomra nagyrészt a szegényebb rétegek szavazataival, de a hitelezők, például az IMF, a hiány csökkentésére szólította fel a kormányt.

A most elfogadott törvényjavaslat célja, hogy további 2,7 milliárd dolláros adóbevételt érjenek el az adósságteher enyhítésére.

