Történelmi találatot szedett az oroszok rettegett rakétája, egy csúcsmodern ukrán légvédelmi rakétarendszer bánta

Egy videó került fel a közösségi médiára, amely alapján az

első alkalommal sikerült az orosz alakulatoknak egy német gyártmányú IRIS-T légvédelmi rakétarendszert Iszkander-M rövid hatótávolságú rakétával megsemmisíteniük.

A felvételen eleinte csak a maga a német gyártmányú IRIS-T SLM látszódik kissé homályosan, később aztán egy távolabbi nézőpontra vált a kamera. Innen nem látni pontosan, hogy mit talál el az orosz rakéta, de az bizonyos, hogy a jelentős méretű robbanás bizonyítja, hogy nem egy csalit semmisítettek meg az oroszok.

Russian Forces managed to destroy, for the first time, a Ukrainian IRIS-T SLM(Medium Range Surface-to-Air Missile System) TEL, along with a support Vehicle in the nearby Forest Belt using a Iskander-M SRBM.The heavy scorch marks and fire indicate the TEL was real. pic.twitter.com/PVnbFh4Jmk