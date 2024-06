Csatatérré változott Franciaország egyik területe, a rendfenntartók továbbra sem képesek kezelni a helyzetet

A Párizstól mintegy 16 és fél ezer kilométerre, a Csendes-óceánon fekvő szigeten továbbra sem csillapodnak a kedélyek, miután 2024 májusában zavargások törtek ki.

Az elégedetlenség felszínre bukását egy törvényjavaslat vezetett, amely engedte volna mindenki számára a részvételt a szavazáson, aki elérte a választókort és legalább 10 éve Új-Kaledóniában él.

Az 1980-as évek óta a függetlenséget elérni szándékozó melanéz őshonos lakosság ezt egyértelműen a saját törekvéseik megcsorbításaként értékelték, ezért tiltakozni kezdtek a javaslat ellen.

Anti-French riot in New Caledonia continues.Local activists claim the colonial regime banned leading French media from covering the unrest in New Caledonia.Indigenous Kanaks resist. pic.twitter.com/55Orj8TKrl