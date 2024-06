Nagy az egyetértés: erősíteni kell a NATO keleti szárnyát

A lengyel, a román és a török külügyminiszter szükségesnek tartja a NATO keleti szárnyának erősítését - közölte Radoslaw Sikorski, a lengyel diplomácia vezetője szerdán a Varsó melletti Pruszkówban.

A lengyel külügyminiszter szerdán Luminita Odobescu román és Hakan Fidan török hivatali kollégájával tárgyalt Pruszkówban. A közös sajtókonferencián elmondta: a megbeszélés "alapvető jelentőségű" volt a három ország, valamint az egész euroatlanti térség biztonsága számára.

A közeledő washingtoni NATO-csúcstalálkozó fényében a miniszterek az aktuális, "különösen Oroszország részéről érkező" fenyegetésekről beszéltek - számolt be Sikorski.

Örömét fejezte ki, hogy a három országnak közös álláspontja van "a NATO keleti szárnya biztonságát megerősítő befektetések szükségességéről".

Újságírói kérdésre válaszolva Sikorski reményét fejezte ki, hogy Mark Rutte, a NATO szerdán megválasztott új főtitkára, leköszönő holland miniszterelnök folytatni fogja elődje, Jens Stoltenberg "nagyszerű politikáját".

Luminita Odobescu fontosnak nevezte, hogy az elrettentés és a védelem politikája Rutte vezetése alatt is prioritás legyen a NATO keleti szárnyán. "Fontos az is, hogy a NATO prioritásként kezelje a biztonságot a Fekete-tengeren", és hogy továbbra is összehangolja az Ukrajna támogatását célzó erőfeszítéseket - tette hozzá a román külügyminiszter.

Hakan Fidan meggyőződését fejezte ki, hogy Rutte "tökéletesen megérti azokat az aggodalmakat, amelyek a NATO keleti, déli, sőt talán északi szárnyát is érintik".