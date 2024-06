Puzzle-ként rakták össze az oroszok a darabjaira tört katonai repülőt, videón a nem mindennapi látvány

Az Il–76-os katonai szállítógépet az orosz nyomozás szerint ukrán rakétatalálat érte. Moszkva szerint 65 ukrán hadifogoly utazott a lezuhant gépen, Kijev tagadta ezt.

A közösségi médiában terjedő felvételen látható a lezuhant darabokból összerakott repülőgép:

Russia collected the remains of the IL-76 that was shot down on January 24 in the Bilhorod region. The plane was reportedly hit by a Patriot SAM. Russia claimed there were 65 Ukrainian prisoners of war on board heading for an exchange, but never provided any evidence. pic.twitter.com/v90UuHCgkM