Történelmi bukás készül Európa egyik legerősebb országában: jöhet a teljes hátraarc?

Május 22-én Rishi Sunak brit miniszterelnök feltehetően azzal a szándékkal jelentette be, hogy a vártnál korábban, július elején tartanak parlamenti választást az Egyesült Királyságban, hogy elejét vegye az évek óta mélyrepülésben lévő Konzervatív Párt népszerűségvesztésének, és kezdeményezőként lépjen fel a Keir Starmer vezette Munkáspárttal szemben. A célja kétség nélkül a kármentés volt a koronavírus idején tartott kormányzati bulik („Partygate”) miatt össztűzbe került, majd lemondott Boris Johnson és a brit gazdaságot megrengető Liz Truss kaotikus miniszterelnöksége után.

Úgy tűnik azonban, hogy a veszteség minimalizálása nem igazán jön össze a másfél éve hivatalban lévő Sunaknak.

A YouGov adatai szerint a Brexit, a koronavírus és a megélhetési válság által megrengetett kormányzásuk 15. évébe lépő toryknak nemhogy feltornászni nem sikerült az eddigi számaikat, de még inkább beesett a népszerűségük, hiába az adócsökkentésről, az illegálisan érkező menedékkérők Ruandába szállításáról és a „nemzeti szolgálat” visszavezetéséről szóló ígéreteik. Sunak pártjával ellentétben az őket jobboldalról betámadó Reform UK szárnyalni kezdett, különösképp azután, hogy a Brexit Párt utódjaként létrejött jobboldali radikálisok élére visszatért Nigel Farage.

A brit közélet egyik legmegosztóbb figurájának tartott Farage ismételt megjelenésével a Reform szinte megduplázta a becsült szavazatarányát, miközben vezetőjük vitás kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet, mint hogy a Nyugat provokálta ki Ukrajna orosz invázióját, vagy hogy mindössze egy adminisztrációs hiba okán indított a pártja látszólag Adolf Hitlerrel szimpatizáló jelölteket.

A „nem szükséges” bevándorlás beszüntetésével, a brit munkavállalók béreinek (és kultúrájának) ezáltal történő megvédésével, illetve az üvegházhatású gázkibocsátási célok eltörlésével kampányoló populista párt sikerével azonban csak részben magyarázhatjuk a konzervatívok folytatódó lecsúszását, hiszen

az elmúlt hónapban egymás után robbantak ki a kisebb-nagyobb botrányok a toryk körül.

A felmérésekben két és fél éve konzisztensen vezető Munkáspárt 2019-ben még 1935 óta nem látott súlyos vereséget könyvelhetett el Jeremy Corbynnal az élen, amit elemzők jórészt a pártvezető antiszemitizmussal összefüggő vádakra adott lekicsinylő reakciójára, az akkori közbeszédet meghatározó Brexitről kialakított mismásoló álláspontjára és a párt ambiciózus kiadásokat hirdető programjára fogtak.

A baloldali ernyőpártot 2020-ban átvevő Keir Starmer – noha megválasztásakor mérsékeltebb, de markánsan baloldali programot ígért –

fokoztosan bekormányozta a Munkáspártot az ideológiai centrum felé, amit megkönnyített, hogy a konzervatívok Johnsontól kezdve egyre csak feladták azt.

A starmeri váltást jól szemléltette a 28 milliárd font értékű zöld energiacsomagról szóló ígéretük visszanyesése az eredeti töredékére, amit a Sir Keirként ismert korábbi vezető ügyész a toryk hibás gazdaságpolitikájára kent.

E következtében a Munkáspárt 2024-es manifesztója jócskán visszavesz a Corbyn-korszak 2017-ben vagy 2019-ben kitűzött, állami szerepvállalást növelő céljaiból. Hol van már a 2019-ben belengetett közel 100 millió fontos éves extra kiadás?

A Munkáspárt manifesztója tehát egyértelműen a gazdasági növekedést és a stabilitást állítja középpontba, ami üdvözölendő hír a brit thinktank, a Pénzügyi Találmányok Intézete (IFS) szerint is, akik kiemelik, hogy „ez nem a nagy számokat keresők programja.” Ezzel és a külpolitikai középre tartással

Starmer azt kívánja bizonyítani, hogy a pártja készen áll, és „felelősségteljesen” kíván kormányozni,

ennek azonban az az ára, hogy a korábbi, általa is támogatott javaslatokat kukázni kellett a programból. Nem véletlen, hogy a párt egyik fő adományozónak számító Unite szakszervezet nem volt hajlandó támogatni azt.

Mindeközben a munkáspártiak bal oldalán kinyíló teret örömmel foglalta el az egyre népszerűbb liberáldemokrata és a történelmi magasságokba emelkedő Zöld Párt, amelyek jóval radikálisabb átalakítást követelnek például a gazdaságpolitika és a zöld átállás terén, a választási rendszer arányossá tételével vagy az EU-ba történő szorosabb kapcsolatot illetően. Az ő sikerük nagy eséllyel annak is betudható, hogy a Starmerék győzelmét biztosra vevő ellenzéki szavazók könnyebb szívvel mernek átszavazni rájuk, vagy a körzetükben lévő libdem jelöltre voksolnak majd taktikai okokból, hogy a lehető legnagyobb csapást mérjék a torykra.

Erre minden esély meg is lehet, hiszen a YouGov legutóbbi mandátumbecslése alapján

a következő parlamentben munkáspárti lehet a képviselők közel kétharmada,

bár a brit parlamentáris rendszerben ez csak lélektani jelentőséggel bír. A 425 fős képviselőcsoport Tony Blair 1997-es teljesítményét is felülmúlná.

Eközben a konzervatívok száma a harmadára, 365-ról 108-ra eshet vissza, ami a párt 1834-es megalakulása óta a valaha volt legalacsonyabb lenne, míg az Ed Davey vezetésével karakteres (és felettébb szórakoztató) kampányt futó libdemek meghatszorozhatják a frakciójuk méretét. Ennek tükrében olyan találgatások szárnyra kaptak, hogy Davey-ék akár a második legtöbb széket szerezve a hivatalos ellenzék szerepét is átvehetik, bár ettől távol állunk a legtöbb felmérés szerint.

már az is földindulást hozna azonban, ha a konzervatívok nyakában lihegő Reform pártiak valóban 5 mandátumot szereznének, ezzel bejutnának westminsterbe.

A híresztelések szerint a „változás” szlogenét ismételgető Munkáspártiak a számok ellenére nem merik elbízni magukat, jóllehet a győzelmük minden bizonnyal borítékolható. Az Egyesült Királyság egyik napról a másikra történő, gyökeres gazdasági átalakítására viszont nem fog egyhamar sor kerülni, bár Starmer saját bevallása szerint „az országot a Munkáspárt érdeke elé helyezte”, a párt „megváltoztatása” után pedig az Egyesült Királyságot is átalakítaná.

A Munkáspárt programját pedig nem érdemes teljesen alábecsülni: bár a korábbiakhoz képest nem hat radikálisnak, így is számos hosszútávú reformot terveznek végrehajtani. Ami adóemelésekbe is kerülhet, mivel az IFS szerint a nem túl részletes manifesztójuk – a torykéval egyetemben – hallgat az ország előtt álló számos államháztartási kihívásról.

A kampány váratlan fordulataként volt értékelhető, amikor a ma este utoljára összecsapó, két nagy párt vezetője egymás elődjeivel riogatott: az adóemelés vádját gyakran felhozó Rishi Sunak a felsült, Margaret Thatchert imitáló elődjéhez, Liz Trusshoz hasonlította Starmert.

Igazam volt akkor, amikor Liz Trussra figyelmeztettem, és ezért bízhatnak bennem most mindannyian, amikor arra is figyelmeztetek, hogy Keir Starmer milyen károkat okozna a gazdaságunknak

– dobta fel párttársát Sunak, miközben egyes konzervatívok már azzal korteskednek maguk mellett, hogy legalább ellenzékként kordában tudják tartani a minden jel szerint taroló Munkáspártot.

Jelzi a kétségbeesést, hogy Suella Braverman volt belügyminiszter a toryk és Farage pártjának egyesülése mellett szállt síkra,

de akadt olyan jelöltjük is, aki a szórólapjaira Sunak helyett Nigel Farage képét nyomtatta.

Conservative MP Andrea Jenkyns promoting Nigel Farage on her campaign leaflets.Isn't endorsing another party leader during an election campaign an automatic firing offence? pic.twitter.com/p3MVIxdQYp