Új hivatalos nyelve lett Ukrajnának

A kijevi államfő által szignózott dokumentum alapján egy sor munkakör lenne a jövőben Ukrajnában, amelyhez elengedhetetlen az angol nyelv ismerete:

a helyi államigazgatási szervek vezetői,

a katonai tisztviselők,

az ügyészek,

az adóhatósági dolgozók,

vámtisztviselők,

felsőoktatási intézmények és tudományos intézmények vezetői és tanárai,

valamint az egészségügyi intézmények vezetői számára lesz kötelező.

A törvény szerint az állami közintézményekben, az önkormányzatokban és számos más közintézményben változni fognak az eddigi nyelvre vonatkozó szabályok. Kijev a kultúrában is támogatni fogja az angol nyelv népszerűsítését, a mozik például támogatást kaphatnak, ha angolul mutatnak be filmeket. A törvény első változatában még az szerepel, hogy 2025-től az angol nyelvű filmek felét eredeti nyelven, ukrán felirattal mutatnák be, majd 2027-től már kizárólag így lehetett volna moziban mozgóképet megnézni, de ezt végül a tiltakozások hatására kivették.

Ösztönzésként bevezetik azt is, hogy aki legalább B2-es szinten tud angolul kommunikálni, az 10 százalékos bérkiegészítésre számíthat.

Az átalakítás az oktatási intézményekre is nagy hatást fog gyakorolni, mivel már az óvodától kezdve lehetőséget kell biztosítani mindenki számára, hogy tudjon angolul tanulni.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images