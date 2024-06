Friss térképek érkeztek: így áll most az oroszok nyári offenzívája

A kifejezetten elfogulatlan War Mapper X-csatorna tette közzé legutóbbi frissítését az orosz-ukrán háború frontvonalairól: az ukrán haderő Harkivban tudott felmutatni sikereket, míg Oroszország donyecki offenzívája szép lassan halad előre.

Oroszország tavasszal indított támadást a harkivi régió ellen, viszont az első napokban felmutatott jelentős – mármint az orosz-ukrán háború viszonylatában - sikereket követően az offenzíva megakadt, Ukrajna ellentámadásba fordult. A legutóbbi frissítés értelmében újabb területeket voltak képesek felszabadítani Vovcsanszkban.

Ukraine map updates: has continued to re-secure parts of Vovchansk north of the river. maintains a presence along the river with some units even located south of forward positions. pic.twitter.com/dcMxtnZ639 — War (Mapper) June 26, 2024

(A térképen sárga jelöli az ukrán, piros az orosz ellenőrzés alatt álló területeket. A sávozott rész vitatott hovatartozást jelent, míg a fehér területek jelölik a változást.)

Bahmut térségében az orosz haderő északon ért el mérsékelt sikereket. A harctéri felvételek alapján felvonták az orosz zászlót Rozdolivka település délkeleti csücskében. Ezzel az oda vezető út biztosan orosz kézre került, míg maga a falu teljes egészében vitatott állapotba csúszott.

Bahmuttól délre és nyugatra is folytatódtak a harcok: az orosz csapatok Csasziv Jar irányában haladtak előre, Kijev Kliscsijivkánál foglalt vissza területeket. A kis déli falu egy olyan stratégiai magaslaton fekszik, amely mindkét fél számára kulcsfontosságúvá teszi. Tavaly nyáron ideiglenesen ukrán kézre került, később az oroszok teljes egészében visszafoglalták.

has continued to assault north of Chasiv Yar, expanding the contested space there. Further south, has regained control of much of Klishchiivka. pic.twitter.com/9pcCo6iGvC — War (Mapper) June 26, 2024

A legnagyobb eredményeket továbbra is Avgyijivka térségében érik el az orosz csapatok. A legújabb térképen Novolekszandrivka már orosz kézen van, miközben Szolovjove és Umanszke környékén szélesítették a megszállt területeiket. Előrenyomultak Novoszelivka Persa irányába is, valószínűleg a falu külterületén zajlanak most a harcok.

Ennél kissé délebbre,

Marjinkától nyugatra orosz kézre kerülhetett Heorhijivka, Moszkva csapatai jelenleg Makszimiljanivka ellen vonulhatnak.

has struck west from Marinka, advancing past Heorhiivka and up to Maksymilyanivka. pic.twitter.com/UoUlLJWpAY — War (Mapper) June 26, 2024

A déli, Zsaporizzsja régióban Robotinétől délre és nyugatra biztosították a pozícióikat Putyin katonái. Támadásuk egyelőre a településtől északnyugatra zajlik. Emlékezetes, ez a falu volt a tavalyi nyári offenzíva egyik legnagyobb ukrán eredménye.

has attacked Ukrainian positions northwest of Robotyne. pic.twitter.com/Xf2esPVM39 — War (Mapper) June 26, 2024

