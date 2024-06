Segítség jött Amerikából: visszakerültek a frontra a félelmetes 2Sz7-esek

A 203 milliméteres nehéztarackokat hónapokig nem tudta használni az ukrán tüzérség, ennek az oka, hogy a tüzérségi fegyverek teljesen kifogytak lőszerből. A régi, szovjet eredetű tarackok ugyanis alapvetően Oroszországban gyártott lőszerrel üzemelnek.

Most úgy néz ki, visszakerültek a frontra a 2Sz7-esek, méghozzá azért, mert kiderült, hogy az amerikai M110-es nehéz tarackokhoz gyártott 8 inches lőszer kompatibilis a szovjet fegyverrendszerrel. Az M110-es egy kifejezetten régi amerikai tarack, az 1960-as években állították szolgálatba.

Donetsk Oblast, a Ukrainian 2S7 Pion self propelled cannon fires an American 8 inch (203mm) M106 high explosive shell at a Russian position.After months of lacking ammunition, new NATO-standard shells stocks have brought Ukrainian Pions back into the fight. pic.twitter.com/KikVwhWZu4