Kijevet rakétázták az éjjel az oroszok, lakóházba csapódott a törmelék

Moszkva vasárnap késő este ismét az ukrán fővárost támadta. A kelet-európai hatalom légvédelme megfelelően működött, a levegőben megsemmisítette a támadó eszközöket, ám a lehulló törmelék károkat okozott a Kijev Obolonszkij kerületében. Itt egy lakóépület nyolcadik és kilencedik emeletén okoztak károkat a rakéta darabjai, itt tűz is ütött ki két erkélyen. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint összesen hat sebesültet láttak el a mentőszolgálat egységei, akiket akut stresszreakcióval kezeltek. Azt nem nevezték meg, hogy pontosan milyen típusú eszköz darabja csapódtak a házba.

