Olyan fegyvert épít Oroszország, amely örökre véget vethet a drónok aranykorának

A Bogan-9SzP láthatólag egy egyszer használatos kamikaze-drón lesz, melynek lényege, hogy nagy sebességgel nekicsapódik az ellenséges drónoknak, majd a benne lévő robbanószer felrobbantja mindkét drónt. Állítólag lézer és radar segítségével is célpontot lehet kijelölni a drónnak, az pedig akár 200 kilométer / órás sebességgel is rá tud repülni a célra.

️Several media have reported on the development of a Russian interceptor to combat drones. According to the reports, the kamikaze drone can reach speeds up to 200 km/h, receive target designation from radar, and be guided to the target by a laser beam.The real capabilities pic.twitter.com/BHGE6ZqLSj