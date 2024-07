Egészen súlyos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése - Egy ilyen fegyver elképzelhetetlen lett volna a háború előtt

Az oroszok a háború bő két éve alatt számtalan minimum szokatlan házilag barkácsolt fegyvert vetettek be. Ezek egy része egészen elmés megoldás volt, más meg éppen arcpirító butaság. Most kipróbáltak valamit, ami biztosan az utóbbi kategóriába esik

Az X-en nemrég megjelent videó már első ránézésre is furcsa, hiszen ilyen "vontatott löveget" még nem igazán láthattunk bevetésen. Sok mindent megmagyaráz az, hogy a felvételen szereplő valami amúgy nem egy vontatott löveg, soha nem tervezték annak és nem is lesz túl jó benne, ezt már most alá lehet írni.

A videón egy 2A28 Grom simacsövű ágyú látható, ami ideális esetben a szovjet érában kifejlesztett BMP-1-es gyalogsági harcjármű fő fegyverzete. A Grom felemás hírnévnek örvend: egyfelől páncéltörő lőszerrel komolyabb gond nélkül ki tud lőni közepesen páncélozott járműveket, például egy Leopard 1-es harckocsit, másfelől mozgás közben nagyjából használhatatlan és a szovjet fejlesztésektől szokatlan módon nem is túl megbízható.

Az orosz katonák fogták tehát magukat és kijavították ezt a két hibát, hiszen mozgás közben ez a tákolmány nem fog lőni,

a töltőrendszer pedig nem tud csütörtököt mondani, ha egy az egyben kiszerelik és egy lelkes bakával helyettesítik.

Mivel a fegyver csövét ebben a kialakításban manuálisan elég nehéz mozgatni, ezért a borzalom valószínűleg nem tankelhárító ágyúnak lett "tervezve", sokkal inkább tüzérségi támogatásra, repesz-romboló lőszerrel. Ezt a feladatot egyébiránt nem tudja túl jól ellátni, hiszen a Grom közvetlen tüzelés esetén az OG-15V rakéta-utánhajtásos repesz-romboló lőszerrel 1 kilométeren pontos (ezen a távon nem túl nehéz kiszúrni), maximális lőtávolsága pedig mindössze 4400 méter (ezen a távon meg már nem pontos).

A Grom védelmére legyen mondva, a tervezőmérnököknek valószínűleg nem jutott eszébe az, hogy valamikor ilyen célra próbálják bevetni a fegyvert.

