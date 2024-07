Iszkander csapott be a mirhorodi légibázis kellős közepére – Hatalmas a kár

Mirhorod városa Poltava megyében található, nagyjából 140 kilométerre az orosz határtól. Tegnap egy orosz Iszkander rakétarendszer vette célba a város mellett található légitámaszpontot, illetve a rajta tartózkodó katonai repülőgépeket.

A támadás során legalább egy Szu-27-es vadászgép megsemmisült, illetve valószínűleg több ilyen gép is súlyos károkat szenvedett. Az Iszkander-rendszer egy kazettás robbanófejjel felszerelt rakétával sújtott le a támaszpontra.

Russian missile strikes hit Ukraines Myrhorod Air Base in Poltava region once again. One Su-27 was destroyed, several others also hit by cluster warheads of Iskander-M missile. pic.twitter.com/CbJoQWCuSP