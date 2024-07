Szabályosan vadásznak az oroszok Ukrajna legjobb páncélosaira: beindult a dróneső

A rövid felvételen jól látszik, ahogy egy orosz Lancet eltalálja a liget szélén száguldó gyalogsági harcjárművet, ami a találattal mit sem törődve tovább robog, elhagyva egy másik, kilőtt Bradleyt.

A második találattal már nincs ilyen szerencséje az apró páncélosnak: a Lancet szemből kapja el és harcképtelenné teszi. A videó végén az is látszik, ahogy lángol a jármű, bár a legénység egy része eddigre valószínűleg elhagyta, mivel nyitva van a vezető oldali kibúvónyílás.

Destruction BMP M2 Bradley near the village of Novopokrovskoe (Donetsk region). In the first seconds, the Bradley supposedly survives a hit from an FPV drone (0:07), passes another, previously hit (0:21) #UkraineRussiaWar