Bemondta Ukrajna: feladták a hónapok óta ostromlott kulcsváros egy részét

Voloscsin elmondta, hogy a város keleti részén futó csatorna környékének megtartása kivitelezhetetlenné vált, miután az oroszok hetekkel ezelőtt behatoltak oda.

"Katonáink életét és egészségét fenyegette a helyzet" - hangsúlyozta a szóvivő, hozzátéve, hogy az ukránok állásai lényegében megsemmisültek.

Az orosz védelmi minisztérium tegnap azt állította, hogy ellenőrzése alá vonta a Sziverszkij Donyec-Donbasz csatornától nyugatra fekvő "Novij" negyedet.

Közben az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre a Donbasz déli részein is, Toreck és Pokrovszk környékén, ezekről az előrenyomulásokról már térképek is érkeztek, északon pedig Szotnickij Kozacsok falu megszállását jelentette be Moszkva.

The updated map shows Russian advances on the Toretsk and Pokrovsk fronts as well as the occupation of the village of Sotnytskyi Kozachok across the border in Kharkiv oblast. https://t.co/VgZTXSYBiz