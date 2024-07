Brit választás: brutálisat tarolt a Munkáspárt az exit poll szerint

A BBC, ITV és Sky News megbízásából és az Ipsos közvélemény-kutató által készített exit poll felmérés alapján

Az exit poll pontossága mellett a választás egyik legnagyobb kérdése, hogy az egyéni körzeteknek hála taroló Munkáspárt szavazataránya mekkora lesz országosan, ugyanis előfordulhat, hogy

idén úgy nyerhettek hatalmas többséget, hogy a korábbi vereségeikhez képest kevesebb szavazatot szereztek.

A Munkáspárt 61 éves vezetője, Keir Starmer közösségi oldalán köszönte meg a párt aktivistáinak és szavazóink a támogatást. Starmert várhatóan már péntek délelőtt fogadhatja III. Károly király, aki Starmer első királyi audienciája keretében felkérheti őt a kormányalakításra. Starmer holnap délután pedig már első miniszterelnöki beszédét tarthatja a Downing Street 10. fekete ajtaja előtt.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo