Egyetlen ábra, ami megmutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg nyári területhódítása

A War Mapper a háború eleje óta készít térképeket harctéri fotók, videók alapján az orosz és ukrán területszerzésről. Minden hónapban kitesznek egy érdekes grafikont is, melyen az aktuális havi területszerzés „nettósítva” látható. Vagyis, ha például Oroszország elfoglal 100 négyzetkilométert adott hónapban, Ukrajna pedig visszafoglal 50-et, akkor a nettó orosz területszerzés 50 négyzetkilométer lesz.

A War Mapper helyzetértékelése szerint

OROSZORSZÁG Júniusban MINDÖSSZE 50 NÉGYZETKILOMÉTERNYI TERÜLETET HÓDÍTOTT MEG UKRAJNÁBAN, EZ AZ ORSZÁG 0,01%-A.

Oroszország jelenleg Ukrajna 17,57%-át tartja megszállva.

As of the end of June, occupies a total of 17.57% (+0.01%) of Ukraine, including Crimea and the areas of Donetsk and Luhansk occupied before 2022.This represents a net gain by of approximately 50km². This is the 8th consecutive month of net advances. pic.twitter.com/Si6gKWagTr