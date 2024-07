Ez lehet a mobilok jövője: nagy újdonsággal rukkolt elő egy európai gyártó

Az okostelefonok terén megszokhattuk már az évek során, hogy a gyártók egyre kisebb mozgásteret hagynak a felhasználóknak a készülékük fizikai elemeinek testreszabására. A meglepő telefondizájnjairól híres Nothing azonban szembemenne a mostanában megszokott trendekkel.

A cég CMF nevű alvállalata tegnap X-en (korábban Twitter) mutatta meg fotókon első -elmésen CMF Phone 1 névre keresztelt - készülékét.

The engineers aesthetic.CMF Phone 1 celebrates technical craftsmanship with its uniquely adaptable nature. Customisable. Functional. Yours.Learn everything at the next Nothing Community Update on 8 July 2024, 10:00 BST. pic.twitter.com/0fqYkaf4OX