Iszakander csapott be a mirhorodi bázis kellős közepére – Hibát követett el Ukrajna?

Kedden kazettás robbanófejjel felszerelt Iszkander nagy hatótávolságú rakéta csapott be az ukrajnai Mirhorod légibázis területére, az incidens során legalább két ukrán Szu-27-es vadászgép megsemmisült és még 3-4 gép károkat szenvedett.

A kijevi vezetést ekkor ukrán oldalról is kritika érte, amiért az értékes repülőgépeket a frontvonalhoz közel, a nyílt égbolt alatt tárolták.

Most újra rakétatámadás érte a mirhorodi repteret: ezúttal egy Sz-300PSz légvédelmi rakétakomplexum nagy része semmisült meg.

Russian Forces, using what seems to be a Iskander-M TBM, destroyed a Ukrainian S-300PS Position.The typical cookoff indicates it was not a decoy.At least 2 5P85D/S TELs, 1x 5N63 Flap Lid on a 40V6M mast and a likely very well covered 54K6 were destroyed by the strike. pic.twitter.com/QWC43FCvQW