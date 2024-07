Lecsapott Ukrajna az egyik legjelentősebb orosz ütegre, kínos végeredmény született

Nagy fába vágta a fejszéjét Kijev azzal, hogy drónokkal indított támadást Rosztov-na-Donu ellen, ugyanis a legfrissebb (március végi) műholdfelvételek szerint legalább 9 darab, Sz-400-as légvédelmi rakétakomplexumhoz tartozó légvédelmi indítójármű tartózkodik a település közelében.

A drónok becsapódási pontjai alapján elképzelhető, hogy a célpont az 1536. orosz légvédelmi rakétaezred központja, és az ott állomásozó Sz-400-as üteg volt. Az első felvételek alapján úgy tűnt, hogy ténylegesen eltalálthatott valamit az ukrán drón, ráadásul az üteg irányában.

Additional footage allows to confirm that the fire was underway in the area where the headquarters of the Russian 1536th Anti-Aircraft Missile Regiment and its S-400 air defense systems are located.Camera POV ~ 47.1944444, 39.6233333S-400 base - 47.0869444, 39.6097222Posting https://t.co/sc9j5pdFSo