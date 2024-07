Lehet, hogy sikerült ráijeszteni Kínára: szép csendben bekeményítettek az oroszokkal szemben

Kína exportkorlátozást vezetett be számos kettős felhasználású termékre Oroszország felé – értesült a Moscow Times

Az exportkorlátozás ebben az esetben azt jelenti, hogy a kínai kormány explicit engedélye nélkül az érintett termékek nem adhatók el Oroszországba. A "kettős felhasználású termék" pedig azt jelenti, hogy adott árucikket civil és katonai célra is lehet használni.

Az intézkedést Kína diszkréten, külön bejelentés nélkül vezette be június 30-án. A korlátozás számos terméket érint: gázturbinákat, tervrajzokat, ipari szoftvereket, repülőgép-alkatrészeket.

A Moscow Times forrásai szerint a kínai döntés már most fennakadásokat okoz az érintett orosz iparágakban. Több ideig tart az engedélyeztetés, lassabb a papírmunka a határon, a kereskedelmi forgalom ellenőrzése is nőtt, ami megnehezíti más termékek kereskedelmét is.

Mivel Kína nem jelentette be a korlátozást nyilvánosan, nem tudni, mi állt a döntés hátterében. Az Egyesült Államok és más, nyugati országok rendszeresen kritizálja Kínát amiatt, hogy kettős felhasználású termékek exportjával támogatja Oroszország területszerző háborúját, több kínai nagyvállalatot értek szankciók a háború kezdete óta. Nem kizárt, hogy az intézkedéssel újabb amerikai szankciókat akarnak megelőzni, hiszen Peking legnagyobb kereskedelmi partnere a mai napig az Egyesült Államok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio