Videó: kifutott a az ukrán haditengerészet szupermodern zászlóshajója a Fekete-tengerre

A Törökországban épülő Hetman Ivan Mazepa korvett (F211) már 70%-os készültségi állapotban van - jelentette be Volodimir Uhlinszkij, a hajó kapitánya alig egy hónappal korábban . Most egy ukrán videóban felvételeket is bemutattak a hajó tengeri tesztjeiről, Törökország közelében.