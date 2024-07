Amerikai elnökválasztás: visszalépésre szólították fel Joe Bident, reagált az elnök

Joe Biden kétoldalas levelet hozott nyilvánosságra hétfőn, amelyben úgy fogalmazott, hogy "a hogyan tovább kérdése már több mint egy hete alaposan körül lett járva. És itt az ideje, hogy lezárjuk." Hangsúlyozta,

a pártnak "egyetlen feladata" van, mégpedig az, hogy novemberben legyőzze a republikánusok várható elnökjelöltjét, Donald Trumpot.

"42 napunk van a demokrata jelölőgyűlésig és 119 napunk a választásokig" - írta Biden, majd úgy fejezte be levelét:

Az elszántság bármilyen megrendülése vagy az előttünk álló feladat tisztázásának hiánya csak Trumpnak segít és nekünk árt. Itt az ideje, hogy összefogjunk, egységes pártként haladjunk előre, és legyőzzük Donald Trumpot.

Levelében az elnök kiemelte, hogy a párt vezetőivel, tisztviselőivel, tagjaival és szavazóival tartott széleskörű egyeztetésen van túl, így "meghallotta az aggályaikat", és tisztában van a választás tétjeivel. Emellett kifejezte háláját azoknak, akik tiszteletükről és szeretetükről tettek tanúbizonyságot, hiszen nagy erőt merített a mellette kiállók elszántságából.

Úgy folytatta:

Nem indulnék újra, ha nem hinném azt teljes mértékben, hogy én vagyok a legjobb ember arra, hogy legyőzzem Donald Trumpot.

Az elnök ezután a demokrata előválasztás eredményének tiszteletben tartását hangsúlyozta, amelyen a szavazatok 87 százalékát szerezte meg, és csak hárman hívták ki. Biden azt írta, nem hajlandó szembemenni a szavazók akaratával, hiszen ez az ő döntésük volt, és "nem a sajtóé, nem a kommentátoroké, nem az óriásadományozóké." Az elnök szerint nem állhatnak ki a demokrácia mellett, és egyszerre mehetnek szembe a szavazóik akaratával.

Biden ezután sikereit sorolta fel az infrastruktúra-fejlesztés, a gazdaságpolitika és az egészségügy területén, majd kiemelte az elkötelezettségét a demokrácia és az abortuszhoz való jog garantálása mellett.

Az elnök ma az MSNBC reggeli műsorának is telefonos interjút adott, amely során úgy fogalmazott:

A lényeg az, hogy nem megyünk sehová. Én nem megyek sehová.

Biden egyúttal kihívást is intézett a benne kétkedők felé: "Induljanak ellenem. Hívjanak ki a jelölőgyűlésen!"

