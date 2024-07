Kiderült, miért csapódott orosz rakéta egy ukrán gyermekkórházba

A nap folyamán egyre több videó és információ került ki a Kijev elleni orosz rakétatámadásról. Az egyik ilyen felvételről megállapítható, hogy nagy valószínűséggel Oroszország H-101-es robotrepülőgépe csapódott a kórházba. A felvételen az is látszik, hogy nem elfogórakéta okozta a fegyverrendszer eltérését.

To all those trying to deny Russian war crimes. Clear footage of a Russian Kh-101 cruise missile hitting Ukraines largest children hospital in Kyiv. pic.twitter.com/R745SWFbUa

Később egyébként az ukrán hírszerzés (SzBU) a maradványok alapján megerősítette, valóban H-101-es csapódott a gyermekkórházba.

Ugyanakkor a támadásról kikerült egyéb felvételeken az látszik, hogy az ukrán légvédelmen átjutott többi rakéta (kb. 5-7 darab) becsapódási pontja a kórháztól kissé távolabb, az Artem Zavod, az ukrán védelmi ipari konszern egyik üzeme található.

The POV(the red pin) is definitely not 100% correct, but.Between the 2 red lines is the filmed impacts on zavod artem(military industrial concern under Ukroboronprom which produces AAMs and more), which are between 5-7 visible impacts, and green shows the hit on the hospital https://t.co/V1pMHGWkUT