Óriási rakétatámadás ért több ukrán nagyvárost, egy gyermekkórházat is találat ért

A többi között Kijevet, Krivij Riht és a Donyeck megyei Pokrovszkot érte rakétatámadás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy az orosz erők negyven rakétát lőttek ki. A helyi média azt írta, hogy orosz erők Kinzsal hiperszonikus, valamint Kalibr rakétával támadták az ukrán fővárost.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester azt mondta,

találat ért egy gyerekkórházat, és ez volt az egyik legsúlyosabb támadás a két éve tartó háború során az ukrán főváros ellen.

A jelenleg Lengyelországban tárgyaló Zelenszkij elnök a közösségi oldalán posztolt egy videót az említett gyermekkórház állapotáról. Mint írta,

a romok alatt emberek vannak, és az áldozatok pontos száma még mindig nem ismert. Jelenleg mindenki segít a romok eltakarításában - orvosok és mindennapi emberek.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDRENS hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are pic.twitter.com/TmRlUmSBri