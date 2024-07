Nagyon feldühítette Brüsszelt az egyik uniós tagjelölt: búcsút inthetnek az EU-s csatlakozásnak

Az Európai Unió felfüggeszti Georgia / Grúzia uniós csatlakozási eljárását – írta meg több orosz és grúz lap Pawel Herczynski bejelentésére hivatkozva, aki az EU küldötte a kaukázusi országban.

Pawel Herczynski sajnálatát fejezte ki a döntés miatt, melyet elmondása szerint július 27-én hozott meg az EU vezetése.

Nem világosak számunkra Grúzia kormányának jelenlegi szándékai […]. A nyugatellenes, Európaellenes retorika, teljesen ellentétes az EU-s csatlakozási szándékkal. Fel kell függesztenünk Grúzia uniós csatlakozási folyamatát. Ez nagyon szomorú és szívszorító”

– mondta Herczynski.

Grúzia kormánya több olyan lépést is tett az elmúlt hónapok során, amely Washingtonban is Brüsszelben is éles bírálatra talált. Legélesebben a „külföldiügynök-törvényt” kritizálták, melyet orosz mintára vezetett be a kaukázusi ország kormánya és lényegében külföldi ügynöknek bélyegzi meg a kormány kritikusait.

Grúzia nyugatellenes lépései miatt az Egyesült Államok is felfüggesztette a katonai együttműködést az országgal.

Címlapkép forrása: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Getty Images